Katy Perry zeigt ihren After-Baby-Body ganz ungeschönt

Die Sängerin verrät in der Insta-Story zu ihrem After-Baby-Body auch die Labels ihrer neuen Wäsche: Marken, die jede Babymutter kennt. Ebenso gibt sie ihre aktuelle Stylistin für Haare und Make-up preis: «Exhaustion» – die Erschöpfung. Den musikalischen Rahmen für die Insta-Story bildet der Song «Not the End of the World» von ihrem brandneuen Album «Smile», dessen Cover sie ebenfalls auf die Story stickert: Sie trägt darauf eine Clownnase.