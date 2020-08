«Respekt für diesen After-Baby-Body», schreibt eine Followerin unter das Foto, fast 300 weitere schicken unzählige Herzchen und Komplimente an die «sexy Mama», die aussieht, als wäre sie nie schwanger gewesen. Genau das ist der Knackpunkt, an dem viele andere Mütter zu beissen haben: Ihnen sieht man an, dass sie monatelang das erste Zuhause ihres Babys waren, sie kämpfen mit Schwangerschaftsstreifen, Krampfadern, überdehnter Haut und den Kilos, die (noch) nicht gepurzelt sind. Auch den Gerck'schen Glow sucht man meist vergebens, denn oft grüssen uns beim Blick in den Spiegel dunkle Augenringe und Hormonakne. Yay!