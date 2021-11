So tickt Adele als Mutter

In einem früheren Interview machte Adele bereits deutlich, dass Angelo bei ihr immer an erster Stelle stehen wird. Damals sagte sie: «Zuerst bin ich Mama, dann komme ich und dann die Arbeit.» Verwöhnen will sie ihren Sohn aber auf keinen Fall. Bereits als er fünf Jahre alt war, erzählte Adele der Zeitschrift «Vogue», dass Angelo im Haushalt mithelfen muss. So gehört es etwa zu seinen Ämtli, den Abfall rauszubringen. Ebenfalls ganz wichtig für die Musikerin: Ihr Sohn soll Frauen gegenüber respektvoll sein.