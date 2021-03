So tickt Doria Ragland, das Grosi von Archie

Am allermeisten aber profitiert wohl Archie von der Anwesenheit seiner Grossmutter (die in der Nähe des Anwesens von Harry und Meghan in Santa Barbara wohnt). Denn wenn man Meghans Schilderungen glauben darf, bringt Doria Ragland jeden zum Lachen, der ihr nahe kommt: «Wenn das richtige Lied läuft, beginnt sie, ihre Hüften zu schwingen. Sie führt einen süssen kleinen Tanz auf, wiegt ihren Kopf und schnippt mit den Fingern im Takt. Als hätte sie nichts anderes getan als zu tanzen, seit sie auf die Welt gekommen ist. Wenn das geschieht, kann man sich nicht dagegen wehren: Man schaut sie an, beginnt zu lachen und empfindet Freude.»