Paris Hiltons Mutter wusste tagelang nicht, dass sie einen neuen Enkel hat

In ihrem Podcast «This is Paris» hat sie mittlerweile darüber gesprochen, wie ihr das Täuschungsmanöver gelungen ist. «Nicht einmal meine Mutter, meine Schwestern, mein bester Freund wussten es, bis er über eine Woche alt war», so die Millionenerbin, die mit Unternehmer Carter Reum (42) vereheiratet ist. «Es war wirklich schön, das nur mit Carter zu teilen. Es ist unsere eigenen Reise zusammen.»