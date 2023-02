Sie lernte ihn per Zufall 2019 an einem Thanksgiving-Essen bei einer befreundeten Familie kennen und merkte sofort, dass er nicht in ihr bisheriges Beuteschema passt. «Er ist nicht berühmt, aber smart. Er kommt aus einer netten Familie und er ist eine liebe Person – also das Gegenteil von allem, was ich bisher in Typen gesucht habe.»