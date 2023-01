So hiessen Paris Hiltons Grossväter

Schöne Jungennamen gibt es in der Hilton-Dynastie zu Hauf. Paris Hiltons Grossvater Barron Hilton, der vor drei Jahren im Alter von 91 Jahren verstarb, war so etwas wie ihr Mentor. Der Vater ihres Vaters Richard Howard Hilton (67) war ihr Lieblings-Opa. Der Name Barron hat in der Familie Tradition. Auch einer von Paris' Brüdern heisst Barron. Gut möglich also, dass das froschgebackene Elternpaar diesen Namen auch in der nächsten Generation verankern wollen.