Paris Hilton hat in der Vergangenheit schon öfter darüber gesprochen, dass sie gerne Kinder hätte. Im Januar erklärte sie, dass sie es mit künstlicher Befruchtung versuche. Im Juni erzählte die 41-Jährige dann im «Just for Variety»-Podcast, dass sie mittlerweile mehr an Nachwuchs interessiert, sei als an Geld. Sie hat auch schon darüber gesprochen, wie sie sich ihr Familienleben vorstellt. Sie wünscht sich zwei oder drei Kinder. Am liebsten hätte sie zuerst Zwillinge, wobei eines der beiden Kinder ein Junge sein sollte. Paris sagte nämlich: «Ich habe mir immer gewünscht, einen älteren Bruder zu haben, weil ich das Gefühl hatte, dass er mich in der Schule beschützen würde.»