So tickt Prinzessin Gabriella von Monaco

Prinzessin Gabriella (7) stellt ihre Familie immer mehr in den Schatten. Begleitet sie ihre Eltern Fürst Albert (64) und Fürstin Charlène (44) an öffentliche Auftritte, ist ihr die Aufmerksamkeit des Volkes gewiss. Das liegt zum einen an ihren stets sehr stylischen Outfits, zum anderen an ihrer ungekünstelten Art. Mal zeigt sie sich fröhlich und ausgelassen, mal macht sie keinen Hehl daraus, dass sie nun überhaupt keine Lust mehr hat, für Fotografen zu posieren und den Event eher mässig spannend findet.