So wurde aus zwei Welten eine gemeinsame

Luca und Christina Hänni sind seit vier Jahren ein Paar. Der Sänger wuchs in Uetendorf BE auf. Seit seinem Sieg bei «Deutschland sucht den Superstar» 2012 ist der gelernte Maurer als Sänger, Moderator und Werbebotschafter erfolgreich. Er vertrat die Schweiz am Eurovision Song Contest 2019 und wurde Vierter.