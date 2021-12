So überstehen frisch gebackene Eltern den Schlafmangel

Das Gute am Elternsein ist, dass man in der Regel zu zweit im gleichen Boot sitzt und sich somit bestens unterstützen kann. Konkret heisst das: In der einen Nacht soll Mama Dienst haben, in der anderen Papa. So kommen beide Elternteile zu mehr Schlaf. Natürlich braucht ein Baby, das noch gestillt wird, seine Mama auch nachts. Wenn Papa aber aufsteht, um das Kleine ans Bett zu bringen, geht das Stillen mit etwas Übung schon fast im Schlaf. An Wochenenden übrigens ist es ebenfalls sinnvoll, sich auch tagsüber mit Ruhepausen abzuwechseln, so dass beide die Möglichkeit haben, ungestört Kraft und Energie zu tanken.