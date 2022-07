Die Arbeitszeit

Schülerinnen und Schüler dürfen während der Schulwochen maximal 9 Stunden beschäftigt werden und nicht länger als drei Stunden am Tag. In den Schulferien gelten jedoch andere Regeln: Dann dürfen Schülerinnen und Schüler maximal 8 Stunden am Tag (nur tagsüber zwischen 6 bis 18 Uhr) und 40 Stunden in der Woche arbeiten. Allerdings nur während der Hälfte der Dauer der Ferien.