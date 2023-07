So wird das Kind von James Middleton aufwachsen

Viel Spass mit den Grosseltern

Viel Spass wird James' und Alizées Kind jedoch bestimmt auch mit seiner Grossmutter Carole (68) haben. In einem Interview mit dem Magazin «Good Housekeeping» sagte sie einst über die gemeinsame Zeit mit ihren Enkeln: «Ich will Hügel hinunter laufen, auf Bäume klettern und auf dem Spielplatz durch Tunnel rennen.» Solange sie dazu in der Lage sei, werde sie das auch tun. Zudem koche sie gerne mit den Kleinen und unternehme mit ihnen Velo-Touren. Carole und ihr Mann Michael gelten in Sachen Erziehung auch als Vorbild von Prinzessin Kate und Prinz William. Gut möglich, dass sich auch James eine Menge bei seinen Eltern abschauen wird.