So wird der Kinderarztbesuch (fast) zum Kinderspiel

7. Betäubungspflaster und Belohnung

Wenn sich das Kind partout nicht impfen oder Blut ablehnen lassen will, dann kann sich gerne mal Verzweiflung breit machen. Sätze wie «Es tut nicht weh» helfen meist nicht, sie lösen eher Angst vor Schmerzen aus. Viel besser Dinge wie «Es piekst ganz kurz, und dann ist es schnell vorbei» sagen. Gut möglich, dass es damit (noch) nicht getan ist. In diesem Punkt dürfen Eltern mit bestem Gewissen alle Register ziehen: Trickfilm schauen lassen, Hörspiel hören, das Kind mitentscheiden lassen, wo es sitzen will und was es nach dem Pieks unternehmen will.