So zieht ihr Kinder bei Regenwetter richtig an

1. Regenhosen gehören über die Stiefel

Nasse Füsse können einem ganz schnell die Laune verderben. Wer also nicht mit quengelnden (und womöglich bald kranken) Kinder durch den Regen laufen möchte, sollte darauf achten, dass die Regenhosen über die Gummistiefel gezogen werden. Stopft man sie rein, tropft rasch das Wasser von den Hosen in die Stiefel. Ausserdem ist es vielen Kindern unbequem, wenn zu viel Stoff in die Schuhe gequetscht wird.