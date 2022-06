«Ein Kind, das seine Eltern beim Vornamen nenne, sei genau genommen ein Kind, das keine Eltern habe, sagte einst Jesper Juul. Nun weiss ich die meisten Erkenntnisse des mittlerweile verstorbenen Erziehungsexperten zu schätzen, aber diesen Satz halte ich für riesengrossen Humbug. Dahinter steht die Überlegung, dass kaum noch klar zum Vorschein komme, wer das Kind und wer die erziehende Person sei, wenn die Eltern nicht Mama und Papa heissen. Oder anders gesagt: Wenn Kinder ihre Eltern beim Vornamen rufen, impliziere das quasi, dass sie sich eher als Freunde denn als Erziehungsberechtigte wahrnehmen. Diese Sichtweise halte ich für dogmatisch und schwarzmalerisch. Fakt ist: Sprache schafft Wirklichkeit. Aber seien wir ehrlich: Die einzige Wirklichkeit, die geschaffen wird, wenn Kinder ihre Mama beim Vornamen rufen, ist eine Ebene der Gleichheit zwischen zwei Menschen. Was nicht bedeutet, dass es keine klaren elterlichen Verpflichtungen gibt. Wenn meine Kinder mich Sylvie rufen, heisst das nicht, dass ich meiner Mutterrolle nicht nachkomme. Im Gegenteil: Ich habe mir immer gewünscht, dass meine Kinder mich Mama nennen. Aber sie tun es nur selten. Meistens bin ich Sylvie, weil mein gesamtes Umfeld mich so nennt und ich von mir selbst selten in der dritten Person als Mama spreche. Das ist ok. Es gab eine Zeit, in der Kinder ihre Eltern siezten und mit Frau Mutter und Herr Vater ansprachen als ziemlich einseitigen Ausdruck bedingungslosen Respekts. Dass meine Kinder mich Sylvie nennen, betont ihre individuellen Freiheit. Ich nehme es mittlerweile sogar als Kompliment. Die freie Gestaltung einer Anredeform ist nur in einem lockeren Umfeld möglich, in dem sich ein Kind wohl fühlt. Wenn meine Kinder mich Sylvie rufen, obwohl ich gerne eine Mama wäre, ist das Ausdruck einer von ihnen empfundenen Sicherheit, dass ich sie als Mutter mehr liebe als alles andere auf der Welt – egal, wie sie mich nennen.»