In Sandras Wohnung herrscht Chaos. Jede freie Fläche ist zugestellt. Geschirrsets, Lampen und Kunstgegenstände stapeln sich auf dem Esstisch und den Wänden entlang. Die SRF-Moderatorin teilt mit ihrem Lebenspartner, dem Architekten Matthieu Haudenschild, ihre Leidenschaft für Wohnaccessoires und Möbel aus Designerhand. Was die beiden im Laufe der Monate auf Flohmärkten und in Brockenstuben finden, verkaufen sie jeweils im Herbst an ihrer Design Börse in Solothurn. Ein bunter Haufen rarer Stücke, die nun darauf warten, von Sandra und Louise Boner auf Hochglanz poliert zu werden. Beide schnappen sich einen Staublappen.