Regeln und Grenzen vermitteln Sicherheit

Eltern, die ihre Kinder nach der «Sturdy Parenting»-Methode erziehen, formulieren sehr konkret und genau, was sie von ihren Kindern erwarten. Was nun als streng abgestempelt werden könnte, kommt aber immer liebevoll daher. So ist es Eltern besonders wichtig, stets liebe- und respektvoll zu ihren Kindern zu sein und die Augenhöhe einzuhalten.