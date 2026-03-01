Studie liefert spannende Fakten über kindliche Ess-Typen

Das eine Kind leert den Teller in Rekordzeit und verlangt noch vor dem letzten Bissen Nachschub. Die andere sortiert erst einmal alles aus, was nicht hundertprozentig passt. Und dann gibt es noch jene kleine Kandidat:innen, die man beinahe zum Essen überreden muss, während andere schon lange vor dem Znacht ungeduldig «HUUUUNGER!!!!!» rufen.