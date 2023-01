Erwartungen anpassen: Mit einem Baby verändert sich das ganze Leben – dass das Sexleben davon nicht ausgenommen ist, scheint völlig klar. Wenn man es schafft, die alten Gewohnheiten loszulassen und stattdessen ein verändertes Sexleben positiv an zunehmen, ist schon ganz viel gewonnen. Gerade die Anfangszeit mit Baby raubt vielen Eltern Energie. Es ist völlig ok, wenn es eine Weile dauert, bis beide wieder Lust auf körperlichen Austausch verspüren. Und wie lange diese Weile dauert, kann jedes Paar für sich selbst bestimmen. Hier gibt es kein Richtig oder Falsch! Manchmal gibt es Zeiten, in denen die Paarliebe eben in anderen Bereichen wächst, nicht auf der körperlichen Ebene. Das ist ok.