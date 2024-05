Tiziana (27) und Dania Gulino sind jetzt zu Dritt. Nachdem es einige Tage auf ihrem Instagram-Kanal sehr ruhig war, verkündete die «The Voice of Switzerland»-Siegerin Tiziana am 25. Mai 2024 in einem neuen Post die Geburt ihrer Tochter. Sie hat ein Mädchen zur Welt gebracht, das auf den Namen Mirea hört.