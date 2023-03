Diese Hollywood-Stars lassen ihre Kids im Stich

An Jonathan gingen diese Worte nicht spurlos vorbei. Gemäss «stern.de» sagte er in einem Interview: «Es war nicht meine Entscheidung, geboren zu werden.» Er habe nie eine Karte zum Geburtstag bekommen oder einen Anruf zu Weihnachten erhalten. «Er will nichts mit mir zu tun haben.» Alles, was er von seinem Vater wollte, sei seine Anerkennung gewesen. Doch während dieser ein Leben im Scheinwerferlicht führte, stürzte Jonathan ab. Vor fünf Jahren hiess es, er kämpfe mit Drogenproblemen und lebe als Obdachloser in New Jersey.