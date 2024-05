Turbulenter Familienferien-Start bei Linda Fäh

Dabei war der Start in die Ferien alles andere als entspannt, wie Fäh offenbart. Weil ihr Flug schon morgens um 6 Uhr startete, gönnten sich die Fäh-Dätwylers ein Hotelzimmer beim Flughafen. Die Idee war, dass das Trio so lange wie möglich schlafen kann. In der Theorie ein super Plan, in der Praxis machte Klein-Lio seinen Eltern einen Strich durch die Rechnung.