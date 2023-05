Olivier Borers Kind kennt seine Herkunft

In den zwei Interviews gibt Olivier Borer sehr offen Auskunft über Fragen wie die Kosten einer Leihmutterschaft – ein tiefer sechsstelliger Betrag, den das Paar über Jahre zusammensparen musste – sowie die Auswahl der beiden Mamas, die sein Sohn hat: Die Leihmutter und die biologische Mutter, welche die Eizelle spendete. «Naël weiss von Anfang an, wer sein Bauchmami ist und auch wer die Frau ist, die die Eizelle gespendet hat, also seine leibliche Mutter.»



Hier gehts zum Interview: «Man warf uns vor, wir hätten ein Kind gekauft.»