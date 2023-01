Olivier Borers langer Weg zum Traumbaby

Zwei Wochen vor dem errechneten Geburtstermin reisen Olivier und sein Mann erneut in die USA. Bei Naëls natürlicher Geburt am 11. November 2022 in Burlington sind sie dabei – alles ist genau geregelt, etwa wer die Nabelschnur durchschneidet oder das Neugeborene zuerst halten darf. «Trotzdem hat es sich natürlich angefühlt. Ein unglaubliches Erlebnis!» Drei Wochen üben sie das Familienleben gemeinsam mit Oliviers Mutter in den USA. Als Naël seinen Pass hat – mit der Geburt dort ist er automatisch US-Bürger –, reist die Familie nach Hause. Sobald klar ist, wer sein Vater ist, wird der Kleine einen Schweizer Pass erhalten. Der nicht biologische Papa kann ihn in einem Jahr adoptieren.