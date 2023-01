Olivier Borer wehrt sich gegen Homophobie

Seit einer Weile sind Olivier Borer, sein Mann und Naël Yunus zurück in der Schweiz – der Nachwuchs sogar mit der US-Staatsbürgerschaft in der Tasche – und die kleine Familie geniesst die Dreisamkeit in vollen Zügen. Die Schweizer Illustrierte hat sie zu Hause besucht und mit ihnen über die Verwirklichung ihres Traumes, ihr neues Leben und (leider) auch über die negativen Seiten des Elternseins als homosexuelles Paar gesprochen. Alles nachzulesen in der Schweizer Illustrierten, diesen Freitag am Kiosk.