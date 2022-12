Olivier Borers Baby bekommt den US-Pass

Und weiter: «Wir werden dich bedingungslos lieben und immer für dich da sein.» Zudem erklärt der 40-Jährige, er könne nicht in Worte fassen, was er in den letzten Wochen und speziell am Tag von Naël Yunus’ Geburt miterleben durfte. Er sei überwältigt, überglücklich und dankbar. «Unser Bauchmami ist ein Champ. Ein Engel.» Er und sein Mann seien froh, sie und ihre Familie in ihrem Leben zu wissen.