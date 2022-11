Olivier Borer bekommt Nachtdienst-Verstärkung

Kennenlernen in den USA

Wie es aussieht, verweilen Olivier Borer und sein Partner derzeit noch in den USA, um das Familienleben erst einmal noch kennenzulernen und sich an alles zu gewöhnen. An ihrem Aufenthaltsort liegt bereits schon der erste Schnee und so macht es sich die neue Familie, inklusive Grosi Borer, drinnen gemütlich. Hierzu postet der Sportmoderator etwa Bilder, wie Naël Yunus dick eingekuschelt in einer Decke schläft, dazu die Worte «This is how we roll these days…», also «So läuft das momentan bei uns…»