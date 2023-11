Überraschung! Paris Hilton verkündet Geburt ihrer Tochter

Benannt nach ihrer Lieblingsstadt

«London» gehörte schon lange zu den Wunschnamen des ehemaligen It-Girls. «Das Mädchen wird London Marilyn Hilton Reum heissen», kündigte Paris Hilton bereits Anfang 2022 in der «Ellen DeGeneres Show» an. Den Namen erklärte sie so: «Marilyn nach meiner Grossmutter, und London, weil es meine Lieblingsstadt ist, und ich finde, dass Paris und London süss zusammen klingen.» Nun ist ihr Traum offensichtlich in Erfüllung gegangen. Es ist anzunehmen, dass auch ihre Tochter von einer Leihmutter ausgetragen wurde.