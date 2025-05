Vom Kinderzimmer aus zum Youtube-Millionär

Kristian Grippos Auftreten sorgt seit je für Spekulationen um seine Sexualität. Was ihn einst gestört hat, nimmt er heute mit Humor. Seit vier Monaten ist er mit Valeria (23), einer deutschen Twitch-Streamerin, in einer Beziehung. «Sie lebt in Berlin, ich im kleinen Allschwil. Das funktioniert nur, weil wir sehr flexibel sind und wir grosses Verständnis füreinander aufbringen. Es ist schön, jemanden im Leben zu haben, mit dem man alles teilen kann.» So wollen sie künftig auch als Paar ihre Community bespielen. Und weil es zwischen den beiden so gut funktioniert, ist ein Zusammenzug bereits Thema – «wir müssen aber noch ausdiskutieren, wo wir uns eine gemeinsame Zukunft aufbauen».