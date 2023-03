Verstehen Sie mich nicht falsch. Perzentile sind wichtig und richtig. Man will ja nichts verpassen, falls da entwicklungstechnisch etwas wirklich nicht läuft wie es sollte. Absolut! Kein Thema. Was mich mehr nervt, ist der Fakt, dass die Perzentile auf dem Spielplatz so ein grosses Thema sind. «Mein Finn ist auf der 98. Perzentile», sagt neulich eine stolze Mama über die Grösse ihres Buben. Auf welcher meiner ist, will sie wissen. Ich sags ihr. Sie antwortet mit «Dafür ist er sicher ein ganz Lustiger».