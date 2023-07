Zum Geburtstag ihrer Schwester Victoria am 14. Juli wird Madeleine jedoch bereits erwartet und ihre Liebsten haben sie auf ihrer Reise begleitet. Erst kürzlich wurden sie beim Shoppen gesichtet. Der Hof bestätigte: «Ja, die ganze Familie ist in Schweden.» Das Volk ist glücklich über die Rückkehr seiner Prinzessin, sicher wird man sie am Freitag besonders liebevoll empfangen.