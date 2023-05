Was Vreni Schneider ihrer Mutter gerne noch sagen würde

Ich habe sie in all den Jahren so oft vermisst. Beispielsweise bei den Rennen. Wenn ich oben am Start gestanden bin, habe ich zum Horizont geschaut und an sie gedacht. Man bekommt die Goldmedaille, die Schweizer Nationalhymne wird gespielt, und ich habe mich gefragt, warum darf meine Mutter das nicht erleben? Oder als ich geheiratet habe. Und selbst Mutter geworden bin. Bei der Geburt meines ersten Sohns, Florian, hatte ich eine kleine Krise. Auf der einen Seite war da ein grosses Glücksgefühl, auf der anderen Seite die Ungewissheit, ob ich eine gute Mutter sein werde. Vor allem war da auch die traurige Gewissheit, dass ich meine Mutter nie um Rat werde fragen können. Sie wäre so stolz gewesen auf ihre Enkel. Und sie wäre ein wunderbares Grosi geworden.