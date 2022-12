An Weihnachten zu Hause – wahrscheinlich

Dort muss Sara Leutenegger nun allerdings konsequent liegen, um weitere Blutungen zu vermeiden. Das ist aber keine grosse Umstellung für sie, weil sie schon länger um die Fehllage ihrer Plazenta weiss: «Ich war deshalb schon vorher mehr am Liegen als am Arbeiten», erzählt sie am Telefon. Wenn nun alles ruhig bleibt und es keine weiteren Blutungen gibt, darf sie auch die Festtage noch zu Hause mit ihrer Familie verbringen und muss erst nach Weihnachten ins Spital einrücken, um wegen des Risikos weiterer Blutungen eng überwacht zu werden.