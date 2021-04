Auch in Sachen Musik habe Michael Jackson darauf geachtet, dass seine Kinder eine grosse Bandbreite an Einflüssen geniessen. «Er liebte klassische Musik und Jazz, aber auch Hip-Hop und R&B», sagt sie. «Genauso liebte er Hitparaden oder Rockmusik. Die Beatles. Wir wuchsen mitten in dieser musikalischen Vielfalt auf. Ich habe das Gefühl, das beeinflusst auch meine Musik.»