Am 17. Februar wird Paris Hilton 40 Jahre alt. Jetzt wurde bekannt, dass die ehemalige Skandal-Blondine aus New York (die 2015 auch ganz kurz in Schindellegi SZ wohnte) sich nichts sehnlicher wünscht, als endlich Mutter zu werden. Denn vor einem Jahr hat sie in Unternehmer und Autor Carter Reum, 40, die «Liebe ihres Lebens» gefunden.