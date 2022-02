Ein Wutausbruch in der Öffentlichkeit ist für Eltern oft unangenehm. Was für ein Verhalten empfehlen Sie?

Oh ja, das kann ein echter Spiessrutenlauf sein! Ich bewundere Mütter und Väter, die dem Kind und dem Umfeld trotzdem signalisieren können: Wir kommen zurecht, das geht vorbei. Und auch hier gilt es, Situationen so gut es geht zu vereinfachen, etwa indem man dem Kind in wenigen Worten erklärt, jetzt kaufen wir fürs Zmittag ein und du kannst mir dabei helfen, dann setzen wir uns auf die Bank und essen eine Banane oder eine Mandarine, dann gehen wir nach Hause.



Wutausbrüche von Kindern und «Eltern am Rande des Nervenzusammenbruchs» sind übrigens vorprogrammiert, wenn die einen oder die andern übermüde sind. Also gilt es den Tag entsprechend zu planen und sich nicht zu viel vorzunehmen. Die Autonomiephase ist an sich eine aufregende Zeit – und sie ist kein Erziehungsfehler!