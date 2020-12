Dies verriet der Blick-TV-Chefredaktor in der Sendung «Glamour&Gossip» mit Flavia Schlittler auf «blick.ch». Darauf zu sprechen kamen die beiden, weil Projer in seinem Jahresrückblick die Fehlgeburt von Herzogin Meghan, 39, thematisierte. «Auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, wie sich eine Frau fühlt, die eine Schwangerschaft verliert, kann ich trotzdem verstehen, was da abgeht. Wir hatten auch grosse Mühe, Kinder zu bekommen», sagt er.