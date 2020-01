Du sagtest in einem früheren Interview mit schweizer-illustrierte.ch eigentlich seiest du eine Planerin. Seit der Geburt passest du dich aber spontan an Bowies Rhythmus an. Wie hat sich der Alltag mit Baby eingespielt?

Da Bo jetzt fleissig herumkrabbelt, muss ich noch mehr auf ihn Acht geben und kann nicht einfach so duschen gehen. Unser Alltag als Familie hat aber inzwischen etwas Struktur bekommen. Mein Mann oder ich oder auch mal wir beide stehen mit Bo auf. Zuerst gibts Zmorge für Hund und Kind. Danach wird Bo gewickelt. Anschliessend gehen wir kurz mit Chili spazieren. Um 10 Uhr fällt mir beim Blick in den Spiegel ein, dass ich völlig verwildert aussehe und selber noch nichts gegessen habe. Während ich frühstücke, spielt Bo meistens für sich. Er liebt momentan Duplo und Stofftiere. Während ich E-Mails und Konzertanfragen erledige, schaue ich mit einem Auge immer, was Bo gerade macht. Ansonsten ist mein Mama-Alltag bestimmt durch Putzen, Aufräumen, Organisieren und Einkaufen. Als Teenie habe ich oft gedacht: «Erwachsene sind so langweilig, sie sind die ganze Zeit mit dem Haushalt beschäftigt.» Nach ein paar Monaten Muttersein merke ich nun: Ohne das funktioniert eine Familie einfach nicht. Ich habe allergrössten Respekt vor Eltern, die es schaffen, Zuhause, Freundeskreis und Job im Griff zu haben.