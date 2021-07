In einer Story auf Instagram postete Szewczenko kürzlich folgendes: «Man spricht von chronologischem (Geburtstatum) und korrigiertem Alter (Alter, wenn man von Schwangerschaftswoche 40 ausgeht)», schreibt sie. Leo und Luis seien als Frühchen unreif in der 34. Schwangerschaftswoche zur Welt gekommen. Um den Entwicklungsstand einzuschätzen, rechne man beim korrigierten Alter ab errechnetem Geburtstermin. «Beide wirken derzeit zeitgerecht entwickelt, wenn man es aus Sicht des korrigierten Alters betrachtet», so Szewczenko weiter. Demnach sind ihre Zwillinge aktuell sechs Wochen alt.