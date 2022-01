Das klingt wunderbar und bestens eingespielt. Stillst du sie eigentlich?

Ich muss leider Pumpstillen. Das heisst, ich pumpe meine Milch ab und gebe sie ihr mittels Fläschchen. Nach der Geburt hat sich Lily auf der Neonatologie halt an den Schoppen gewöhnt. Wir hatten deswegen daheim dann immer mal wieder Mühe mit dem trinken an der Brust und nachdem wir sie während Wachstumsschüben mit der Flasche zugefüttert haben, wollte sie dann irgendwann wirklich nichts mehr von der Brust wissen. Sie hat sie einfach verweigert. Ich war am Anfang traurig darüber. Die Hauptsache aber ist, dass Lily happy und satt ist und das ist sie. Für mich aber ist es so anstrengender mit dem Abpumpen. Da ich ihr aber unbedingt Muttermilch geben will, solange das möglich ist, nehme ich die Umstände gerne in Kauf. Und verzichte auch noch ein paar weitere Monate auf Alkohol. Ich wollte ein Baby und da steht es für mich ausser Frage, dass man sich auch ein paar Monate nach der Schwangerschaft zusammenreisst. Wobei mir der Verzicht gar keine Mühe macht, im Gegenteil. Ich finde es gut, dass ich so auch grad die Gelegenheit zum entgiften nutzen kann.