Das klingt fies. Was ist das?

Es fühlt sich ständig an, als hätte man einen riesigen Kloss oder Schleim im Hals, ohne dass da wirklich etwas ist. Einige Menschen leiden einfach so darunter, bei mir war es wegen der Schwangerschaft. Es war so schlimm, dass ich nichts essen konnte. Ich habe sogar am Anfang der Schwangerschaft abgenommen.