Zoë Pastelle zeigt ihr Babyzimmer

Darum ist die Farbe Beige in Verruf geraten

Die sanfte Farbe Beige ist so beliebt bei Eltern, dass man mittlerweile nicht nur Möbel, Teppiche und Vorhänge in Beige kaufen kann, sondern auch Wickelunterlagen und – haltet euch fest: Es gibt sogar Deko-Regenbogen in Beige. Also komplett in Beige. Ohne Rot, Gelb, Blau und so. Hier der Beweis: