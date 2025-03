Diese Werte möchte Ramona Bachmann ihrem Baby vermitteln

«Zwei Mamas zu haben, ist ein natürlicher Ausdruck von Liebe»

Fussballerin Ramona Bachmann und ihre Frau Charlotte Baret erwarten ihr erstes gemeinsames Baby. Nun erklärt Bachmann, was ihr bei der Erziehung ihres Kindes besonders wichtig ist und was sie ihm auf den Weg mitgeben will. Zudem ist die lesbische Fussballerin überzeugt: Was eine Familie ausmacht, ist nicht ihre Struktur, sondern die Liebe.