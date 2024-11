Good News für das Ehepaar Bachmann Baret und alle andern lesbischen Eltern und deren Kinder: Aktuelle Studien kommen übereinstimmend zu dem Schluss, dass sich Kinder, die bei gleichgeschlechtlichen Paaren aufwachsen, mindestens ebenso gut entwickeln wie Kinder mit einem gemischtgeschlechtlichen Elternpaar. In der Regel zeichnen sich gerade Regenbogenfamilien von lesbischen Paaren gar durch eine höhere Beziehungsqualität zwischen Eltern und Kind aus. So bieten die Mütter in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften laut Studien ihren Kindern ein höheres Mass an Wärme und Zuwendung, nutzten weniger bestrafendes Elternverhalten und haben weniger konflikthafte Auseinandersetzungen mit den Kindern als heterosexuelle Eltern.