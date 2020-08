Allgemein gilt: Je früher Eltern ihre Kinder in gewisse Ämtli einführen, desto besser klappt es später. Denn die Zeitspanne, in der die Kinder die Hausarbeiten gerne und freiwillig erledigen, ist leider sehr kurz. Gut möglich, dass sich die Begeisterung über den Neueinstieg in die Hausarbeit bei eurem Ältesten also in Grenzen hält.