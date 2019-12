Auch ich erlebe die Adventszeit bisweilen als chaotisch. Und ich tue mich oft schwer damit, auf die Fragen unserer Mädchen passende Antworten zu finden. Da hängen bereits Ende September Weihnachtskugeln in den Läden. Lebkuchen gibt es das ganze Jahr hindurch. Dem Samichlaus begegnet man schon im Herbst. Am Nikolaustag selbst dafür gleich mehrmals. Er kommt in die Schule, steht in Supermärkten, besucht die Kindergärten, spaziert über den Weihnachtsmarkt und klingelt am Abend noch an der Haustür. Und er ist nicht zu verwechseln mit dem Santa-Claus, der erst an Weihnachten die Geschenke bringt.