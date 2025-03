Fortpflanzungsmedizin: Diese Regeln gelten in der Schweiz

Single-Männer

Alleinstehende Männer mit Kinderwunsch entscheiden sich in der Schweiz öfter für eine Co-Elternschaft, also eine Elternschaft mit einer Frau, mit der sie zwar nicht in einer romantischen Beziehung sind, aber trotzdem eine Familie gründen. Die sexuelle Orientierung spielt dabei keine Rolle, und häufig geschieht die Befruchtung per Insemination. In manchen Ländern steht auch Single-Männern der Zugang zu Leihmutterschaft offen.