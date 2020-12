Was können Kinder basteln, das später nicht im Weg rumsteht? Ein Vogelhäuschen (so gehts). Oder eine Futterstation. Entweder kauft ihr eine fertige und lasst die Kinder sie bemalen und schmücken. Oder ihr bastelt aus Altholz und Blech (fürs Dach) selber eine. Dazu können die Kinder in Weihnachtsguetsli-Formen selber Vogelfutter giessen. Rezept: 500 g Kokosfett schmelzen, mit 500 g Vogelfutter aus der Zoohandlung oder Haferflocken, Kleie, Rosinen & Co. mischen. In der Form erkalten lassen.