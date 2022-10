Darum ist Halloween in der Schweiz unbeliebt

Warum der Brauch so unbeliebt ist, liegt auf der Hand. Halloween gilt als einer der kommerzialisiertesten Feiertage überhaupt. Gerade die Tradition, dass verkleidete Kinder von Haustür zu Haustür ziehen und «Süsses oder Saures» schreien, also um Süssigkeiten bitten oder einen Streich androhen, stösst vielen Eltern sauer auf. Er gilt als amerikanisch, was er in seiner heutigen Form natürlich auch ist. Aber: Halloween ist an sich kein amerikanischer Brauch, sondern ein europäischer.